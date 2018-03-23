Выяснилось время начала буровых работ в оползневой зоне Баилова

2018-03-23 15:02 | www.oxu.az | 7

«В начале апреля на оползневой зоне Баилово приступят к широкомасштабным буровым работам».

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Репорт, об этом сообщил руководитель экспедиционного отряда геологического планирования Национальной службы геологической разведки министерства экологии и природных ресурсов Рафик Гасанов.

По его словам, согласно результатам проведенных за последние дни мониторингов, в динамике оползневого участка Баилово серьезных изменений не наблюдалось.

Р.Гасанов заявил, что в течение нескольких месяцев на территории будут проведены исследования и соответствующие работы, после которых будет дан окончательный отзыв:

«В окончательном отзыве представят точный анализ оползневого участка и происходящих там геологических процессов. На данный момент на территории ведутся наблюдательные работы».

Что же касается вопроса возвращения жильцов в свои дома на оползневой территории, специалист отметил, что принимать решение по этому поводу пока рано:

«Работа сотрудников министерства экологии и природных ресурсов заключается в контролировании происходящих на территории геологических процессов и оценке регистрируемых фактов.

Естественно, будет рассмотрен и этот вопрос. Может быть, возвращение жителей в дома станет возможным. Однако, это зависит от результатов проводимых работ и заключительного отзыва».

А.Б.

