Турция может начать военную операцию в Синджаре без Ирака

2018-03-23 15:00 | www.trend.az | 7
Глубоко ошибаются утверждающие, что проведение военной операции «Оливковая ветвь» в течение почти двух месяцем свидетельствует о слабости турецкой армии, так как для Анкары одним из приоритетов являлись минимальные потере среди гражданского населения в Африне.
Если сравнить освобождение иракского Мосула или Ракки от террористов так называемого «Исламского государства» (ИГ), можно увидеть разницу в "культуре" войны.
Не было ни одного случая насилия и жестокости со стороны ВС Турции не только в отношении мирного населения, но и в отношении боевиков, которые сдались или попали в плен.
Несомненно, следующий этап действий Турции в Африне - это создание инфраструктуры в городе, кроме того, ожидается, что часть сирийских беженцев вернется в Африн.
Также Турция начала создавать в Африне городское управление, муниципалитет, местную полицию и силы безопасности.
Военная операция «Оливковая ветвь», которая была направлена на обеспечение безопасности юго-западных границ Турции, завершилась успехом. Но это не означает завершения борьбы с терроризмом.
Тем более что глава МИД Турции недавно заявил, что нельзя дать «остыть» военной операции против террористов.
А президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сказал, что если правительство Ирака не в состоянии бороться с РПК, то ВС Турции самостоятельно начнут военную операцию в районе Синджара.
Синджар (Şingal, Şengal) - город на северо-западе Ирака, расположенный на территории провинции Найнава. Административный центр одноимённого округа. Округ граничит на северо-запада с территориями Сирии, которые находятся под контролем отрядов YPD и YPG. Террористы в основном используют данный коридор для продвижения на территории Ирака и Сирии.
После заявления Эрдогана в арабских СМИ появилась информация о том, что Багдад готов сотрудничать с Анкарой в вопросе проведения совместных военных операций против РПК на севере.
Но глава МИД Ирака Ибрагим аль-Джаафари заявил, что между Багдадом и Анкарой нет договоренности о совместной операции против РПК на территории Ирака. Аль-Джаафари призвал Турцию вывести войска из Башики в провинции Найнава.
По сути, военная операция против РПК на севере Ирака может укрепить позиции премьера страны Хайдера Джавад Аль-Абади, который смог одержать победу над террористами ИГ.