Турция может начать военную операцию в Синджаре без Ирака

2018-03-23 15:00 | www.trend.az | 7

Руфиз Хафизоглу

Глубоко ошибаются утверждающие, что проведение военной операции «Оливковая ветвь» в течение почти двух месяцем свидетельствует о слабости турецкой армии, так как для Анкары одним из приоритетов являлись минимальные потере среди гражданского населения в Африне.

Если сравнить освобождение иракского Мосула или Ракки от террористов так называемого «Исламского государства» (ИГ), можно увидеть разницу в "культуре" войны.

Не было ни одного случая насилия и жестокости со стороны ВС Турции не только в отношении мирного населения, но и в отношении боевиков, которые сдались или попали в плен.

Несомненно, следующий этап действий Турции в Африне - это создание инфраструктуры в городе, кроме того, ожидается, что часть сирийских беженцев вернется в Африн.

Также Турция начала создавать в Африне городское управление, муниципалитет, местную полицию и силы безопасности.

Военная операция «Оливковая ветвь», которая была направлена на обеспечение безопасности юго-западных границ Турции, завершилась успехом. Но это не означает завершения борьбы с терроризмом.

Тем более что глава МИД Турции недавно заявил, что нельзя дать «остыть» военной операции против террористов.

А президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сказал, что если правительство Ирака не в состоянии бороться с РПК, то ВС Турции самостоятельно начнут военную операцию в районе Синджара.

Синджар (Şingal, Şengal) - город на северо-западе Ирака, расположенный на территории провинции Найнава. Административный центр одноимённого округа. Округ граничит на северо-запада с территориями Сирии, которые находятся под контролем отрядов YPD и YPG. Террористы в основном используют данный коридор для продвижения на территории Ирака и Сирии.

После заявления Эрдогана в арабских СМИ появилась информация о том, что Багдад готов сотрудничать с Анкарой в вопросе проведения совместных военных операций против РПК на севере.

Но глава МИД Ирака Ибрагим аль-Джаафари заявил, что между Багдадом и Анкарой нет договоренности о совместной операции против РПК на территории Ирака. Аль-Джаафари призвал Турцию вывести войска из Башики в провинции Найнава.

По сути, военная операция против РПК на севере Ирака может укрепить позиции премьера страны Хайдера Джавад Аль-Абади, который смог одержать победу над террористами ИГ.