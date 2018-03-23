МИД Турции: «Продолжаются переговоры с США по вопросу приобретения комплеков «Patriot»

2018-03-23 15:10 | www.apa.az | 8

Представитель МИД Турции Хами Аксой заявил, что Турция и США продолжают переговоры по противоракетным комплексам «Patriot».

Как сообщает АПА со ссылкой на «aa.com.tr», Хами Аксой, комментируя сообщения СМИ о намеченном на конец марта визите высокопоставленного чиновника Госдепа США в Турцию, который «озвучит предложение Вашингтона по системам «Patriot», сообщил, что подобная информация пока не доведена до сведения Анкары.

Представитель МИД Турции отметил при этом, что позиции Анкары и Вашингтона по вопросу систем «Patriot» совпадают.

Дипломат напомнил, что Турция в последние 10 лет проводила активные переговоры по вопросу обеспечения потребностей в системах ПРО, и при этом отдавала предпочтение союзникам, в том числе США. Однако, к сожалению, Анкара не добилась желаемого, констатировал он.

«В свою очередь, Россия выступила с весьма заманчивым предложением по обеспечению неотложных потребностей системы противовоздушной обороны Турции. В итоге Анкара приняла решение о приобретении ЗРК С-400. Эта система не будет интегрирована в систему НАТО. При этом, Турция готова к разработке систем ПРО, совместимых с системами НАТО», - сказал Аксой.

Дипломат также акцентировал внимание на турецко-американских обсуждениях по теме PKK и Сирии, которые прошли 8-9 марта в Вашингтоне.

Советник МИД Турции Умит Ялчин в ближайшее время, возможно уже на следующей неделе, посетит Вашингтон для продолжения диалога с США, сообщил представитель внешнеполитического ведомства Турции.