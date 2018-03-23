В Сети издеваются над американским лазерным оружием – ВИДЕО

2018-03-23 15:16 | www.oxu.az | 7

Пользователи YouTube шутят над видео, в котором показана работа нового американского лазера, разрабатываемого Пентагоном.

Об этом сообщает Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости.

Новинка, которая сейчас находится на ранних стадиях разработки, создается в рамках Объединенной программы нелетального оружия. По словам журналиста издания Defense One Патрика Такера, опубликовавшего видео, это оружие будет буквально создавать слова из воздуха, изменяя структуру атомов.

В ролике лазер издает звуки, которые сам Такер описывает как «терзаемая рация».

У пользователей YouTube есть свои версии на этот счет.

«Посмотрите на это, они сделали долбанный модем», — пишет Gonzalo Cisternas.

«Никогда не любил дабстеп (музыкальный жанр — ред.). Скриллексу (самый известный исполнитель в этом жанре — ред.) пора остановиться», — пишет Ton.

«Что это было? Я не смог вас услышать из-за самого раздражающего звука в мире. Скорее похоже на уменьшенную версию «Звезды Смерти» (орбитальная боевая станция из «Звездных войн» — ред.)», — пишет TheOriginalMakaaka.

«Я думаю, звук можно описать как «сломанная «Денди» (игровая приставка — ред.) и «модем с наборным вызовом», — пишет Ulysses D'Amboise.

«Круто, они сделали умирающую восьмибитную игру», — добавляет он.

"Сигнализация на моей машине должна быть такой же эффективной», — пишет markmezo.

Некоторые пользователи настроены более серьезно — в частности, Jack Burton задается вопросом о том, какой вообще смысл в этой технологии, а Manuel Antonio Hernandez беспокоится, что эту нелетальную технологию очень легко превратить в летальную.

Как отмечет журналист Defense One, Пентагон планирует использовать технологию для того, чтобы не давать людям подбираться к контрольно-пропускным пунктам и просто чтобы «напугать их до одури».

А.Б.

