Натиг Расулзаде: Нет ни одной страны, где бы Президент так заботился о творческой интеллигенции, как в Азербайджане

2018-03-23 15:26 | www.trend.az | 8

БАКУ /Trend/ - Пожалуй, невозможно в небольшой статье - да и в большой, кстати, тоже - перечислить хотя бы только основные достижения Азербайджана в области культуры за последние десять-пятнадцать лет, то есть в период руководства страной Президента Ильхама Алиева.

Об этом сказал Trend Натиг Расулзаде, писатель, кинодраматург, заслуженный деятель искусств, кавалер ордена "Шохрат", Президентский стипендиат.

Как отметил Расулзаде, многих высот достигла наша республика в каждой области культуры, стала известна во всем мире своим уникальным искусством мугама и джаза, ковроткачеством и живописью, литературой и кинематографом.

"Не ошибусь, если буду утверждать, что нет ни одной страны в мире, даже среди самых высокоразвитых, где бы глава государства заботился о материальном достатке творческой интеллигенции, где бы официально оказывалась помощь творческим личностям в виде президентских стипендий, поощряя их к дальнейшим достижениям в своей профессии, награждая почетными званиями и орденами. Это очень важный момент, касающийся как молодых одаренных людей искусства, так и старшего поколения, которым, как говорится, не словом, но делом оказывается моральная и материальная поддержка. Год от года увеличивается финансирование из государственного бюджета, выделяемое на развитие культуры и искусства", - сказал кинодраматург.

Решением ИСЕСКО, являющейся структурой в области науки, образования и культуры Организации исламского сотрудничества, Баку в 2009 году был объявлен столицей исламской культуры, а в нынешнем, 2018 году, эта честь предоставлена городу Нахчыван.

"Престиж и репутация страны зависят от ее вклада в мировую культуру, и Азербайджан сделал для этого немало. Руководство республики совершенно справедливо считает культуру одним из основных и приоритетных направлений в своей обширной, многоплановой деятельности. Развитие культуры напрямую связано с развитием, скажем, такой отрасли, как туризм, с привлечением в высококультурную страну как можно большего числа туристов со всех концов света, что, в свою очередь, позитивно отражается на интенсивном развитии экономики страны", - отметил Расулзаде.

По его мнению, наших выдающихся деятелей культуры - композиторов, писателей, нашу современную школу живописи, замечательных исполнителей мугама, новое поколение джазменов, наше мастерство ковроткачества и многие другие направления современного азербайджанского искусства знают во всем мире.

"И здесь невозможно переоценить успехи внешней политики и дипломатии Азербайджана, показывающего всему миру высокий уровень нашей страны во всех областях человеческой деятельности", - сказал Расулзаде.

Об обширной и плодотворной созидательной работе Президента Ильхама Алиева написано много, заслуженно много объективных статей, очерков, книг, но, пожалуй, одной из самых ярких, впечатляющих и глубоких по содержанию, считает Расулзаде, является книга известного писателя-публициста Эльмиры Ахундовой "Портрет президента на фоне перемен".

"Хоть и нелегкая это задача, но из сотен и тысяч прекрасных цитат постараюсь выбрать одну из числа самых запоминающихся: "Сегодняшний Азербайджан является тем географическим пространством, где самые дерзкие мечты и самые амбициозные проекты воплощаются в жизнь... И, конечно, сегодня никто не будет оспаривать тот факт, что локомотивом поистине эпохальной модернизации страны является сильный Лидер, стоящий во главе государства", - отметил Расулзаде.

Как сказал кинодраматург, Азербайджан богат талантами, выдающимися личностями, коими наш народ может по праву гордиться.

"И всех их объединяет одно - они дети этого талантливого народа. Талантливого, доброго, по праву гордящегося своими глубокими корнями мультикультурализма, мудрого и гуманного, человеколюбивого народа, который уверенно идет к новым свершениям во главе с нашим Президентом, под чьим руководством наша страна с каждым годом становится все более успешной, стабильной, сильной и все более уважаемой во всем мире", - подытожил Расулзаде.

(Автор: Вугар Иманов)

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