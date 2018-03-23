На севере Индии десять человек погибли в ДТП

2018-03-23 15:29 | www.trend.az | 7

Десять человек погибли, шестеро получили ранения в ДТП в городе Пратапгарх на севере Индии в пятницу, передает агентство United News of India со ссылкой на заявление полиции, передает РИА Новости.

Заместитель старшего офицера полиции Гая Дутт Мишра (Gaya Dutt Mishra) заявил, что группа пилигримов из города Джаунпур на севере Индии направлялась на такси в храм, расположенный в городе Пратапгарх. Грузовик на высокой скорости врезался в такси в районе Субантха, в результате чего погибли десять человек и шестеро пострадали.

По словам Мишра, водителя грузовика арестовали, а его транспортное средство конфисковали.