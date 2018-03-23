Французская прокуратура открыла дело после захвата заложников

2018-03-23 15:39 | www.trend.az | 7

Антитеррористическое подразделение прокуратуры открыло дело в связи с захватом заложников в супермаркете на юге Франции, сообщает радиостанция RTL, передает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что около 11.15 (13.15 мск) вооруженный мужчина захватил заложников в супермаркете Super U в коммуне Треб департамента Од. Место происшествия оцеплено, там проходит полицейская операция. По информации местных СМИ, ссылающихся на прокуратуру, злоумышленник заявил о приверженности "Исламскому государству".