Найден легкий способ продлить жизнь

2018-03-23 15:45 | www.oxu.az | 7

Ученые Университета Дьюка (США) доказали, что даже кратковременные физические нагрузки сводят к минимуму риск сердечно-сосудистых заболеваний и преждевременной смерти.

Как передает Oxu.Az, статья специалистов опубликована в Journal of the American Heart Association.

Специалисты проанализировали данные, полученные во время долговременного исследования с участием 4840 человек старше 40 лет. Наблюдение за добровольцами велось с 2003 по 2006 год, при этом испытуемые носили акселерометры для количественной оценки их каждодневной физической нагрузки.

По национальной базе данных ученые определили, что в 2011 году в живых остались 4140 человек.

Выяснилось, что у тех, чья физическая активность длилась не более 20 минут в день, риск преждевременной смерти был самый высокий. Час нагрузок уменьшал вероятность преждевременной смерти вдвое, а 100 минут — на 76 процентов.

При этом пользу для здоровья приносят использование лестниц вместо лифтов, а также быстрая ходьба.

Согласно рекомендациям министерства здравоохранения и социальных служб США, умеренным физическим нагрузкам следует уделять не менее 150 минут в неделю, при этом они должны представлять собой комплекс упражнений длительностью более 10 минут.

Однако результаты нового исследования показывают, что активность может быть спорадической и необходимое время может накапливаться в течение дня.

А.Б.

