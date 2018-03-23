Посол Латвии: «Я положительно оцениваю избирательный процесс в Азербайджане»

2018-03-23 15:59 | www.apa.az | 7

«Я положительно оцениваю избирательный процесс в Азербайджане. Для выражения гражданами своей воли на выборах созданы все условия»

Как сообщает АПА, об этом сказал посол Латвии в Азербайджане Юрис Маклаковс. Он отметил, что выборы определяют будущее страны, ее внешнюю и внутреннюю политику: «Именно поэтому выборы очень важны для будущего каждой страны. Я уверен, что азербайджанские избиратели продемонстрируют свою волю и сделают правильный выбор на этих выборах».