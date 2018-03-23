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Во Франции в супермаркете террористы захватили заложников - ОБНОВЛЕНО

2018-03-23 15:53 | www.oxu.az | 7

Заложникам, захваченным в пятницу в супермаркете Super U в коммуне Треб на юге Франции, удалось покинуть здание магазина.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщили в эфире телеканала BFMTV.

«Клиенты вышли, внутри находится только захвативший заложников и один из офицеров жандармерии», — сообщил диктор.

Сообщалось, что по меньшей мере один человек погиб и еще один или двое получили ранения.

15:25

На юге Франции, в супермаркете в городе Требе захвачены заложники.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на ВВС, ранее террорист открыл огонь по полицеским.

Инцидент произошел во время пробежки спецназовцев  в городе Каркасон. 

В результате обстрела ранен один из стражей порядка.

Сообщается, что ранение является несмертельным.
На место происшествия направлены элитные части полиции.

Отмечается, что террорист предположительно является членом террористической организации ИГИЛ.

А.Б.
 

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