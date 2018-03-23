Во Франции сообщили о крупной краже оружия

2018-03-23 15:51 | www.trend.az | 7

Неизвестные украли порядка 50 единиц оружия из оружейного магазина, расположенного рядом с французским городом Тур, сообщает газета Parisien, передает РИА Новости.

Ограбление произошло в ночь на пятницу в городе Ла Риш департамента Эндр и Луара. По данным издания, грабители пробрались в помещение около трех часов утра при помощи болгарки.

Несмотря на то, что при проникновении сработала сигнализация, злоумышленникам удалось унести с собой около 50 единиц оружия.