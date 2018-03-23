При захвате заложников членом «ИГ» во Франции погибли два человека - ОБНОВЛЕНО

2018-03-23 16:14 | www.apa.az | 5

По меньшей мере два человека погибли в результате захвата заложников в супермаркете французского города Треб. Об этом в эфире телеканала BFM TV сообщил мэр города.

Как сообщает АПА со ссылкой на tass.ru, еще два человека, по его словам, получили ранения. «Люди ранены, сквозь стекла супермаркета видно, что они лежат на полу магазина», - сообщили в местной жандармерии.

Министр внутренних дел Франции Жерар Колон заявил, что намерен в ближайшее время отправиться на место происшествия.

Захват магазина был осуществлен вооруженным человеком, ранее в соседнем городе Каркасон обстрелявшим полицейских и ранившим одного из них. Он заявил о своей принадлежности к группировке «ИГ». Прокуратура района квалифицировала происходящее как теракт.

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15:23

В расположенном на юге Франции городе Треб вооруженные лица захватили заложников в супермаркете.

Как сообщает АПА, информацию об этом распространил канал BFM.

На место была направлена полиция. Ведется операция по освобождению заложников.