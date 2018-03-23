Все российское супероружие показали на видео

2018-03-23 16:14 | www.oxu.az | 5

Канал RT опубликовал ролик о новейшем российском оружии, представленном президентом страны Владимиром Путиным 1 марта в ходе послания Федеральному собранию.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Лента.ру, в короткой анимации рассказывается о заявленных главой государства возможностях «Кинжала», «Сармата» и «Авангарда», а также получивших названия подводном беспилотнике «Посейдон», боевом лазерном комплексе «Пересвет» и крылатой ракете с ядерной энергоустановкой «Буревестник».

А.Б.

