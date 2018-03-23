Глава "Лукойла" рассказал, когда может наступить пик спроса на нефть

2018-03-23 16:16 | www.trend.az | 5

Пик спроса на нефть в мире может наступить не ранее 2040 года, заявил глава "Лукойла" Вагит Алекперов в ходе Дня инвестора компании, передает РИА Новости.

"Даже при пессимистическом для топливных двигателей сценарии, пик спроса на нефть со стороны транспорта не ожидается до 2030 года, а это означает, что пик суммарного спроса на нефть может наступить не ранее 2040 года", - сказал Алекперов.

По его словам, самый пессимистический сценарий для двигателей внутреннего сгорания - это увеличение доли электромобилей и гибридов до 50% в общем объеме продаж к 2030 году, однако такой сценарий многими экспертами считается все же маловероятным.

По его словам, спрос на энергоносители в мире продолжит расти в связи с ростом населения и ВВП на душу населения, при этом быстрее всего будет расти потребление энергоносителей из возобновляемых источников, ожидается рост спроса на газ, сокращение потребления угля и умеренный рост спроса на нефть. "При этом темпы роста спроса на нефть существенно замедлятся по сравнению с текущей динамикой, но пока преждевременно говорить о пике спроса", - сказал Алекперов, подчеркнув, что это связано, в первую очередь, с развитием нефтехимии.