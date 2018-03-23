Число активных пользователей Telegram достигло 200 миллионов

2018-03-23 16:22 | www.trend.az | 8

Количество активных пользователей мессенджера Telegram достигло отметки в 200 миллионов человек, передает РИА Новости со ссылкой на сайт Telegram.

В сообщении отмечается, что если бы мессенджер был страной, то он был бы шестой по численности населения в мире. "В то время как мы безоговорочно верим в людей, оказывается, что 200 миллионов людей также верят в нас", - говорится в релизе.

Ранее во вторник Роскомнадзор уведомил Telegram о необходимости исполнения требований закона о предоставлении информации органам безопасности и дал 15 дней, чтобы предоставить ФСБ РФ информацию, необходимую для декодирования сообщений.