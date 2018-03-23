Британские дипломаты покидают Москву

2018-03-23 16:41 | www.oxu.az | 9

23 британских дипломата и члены их семей покидают посольство в Москве.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Евроньюс, в дипмиссии официально происходящее не комментируют.

Москва выдворяет британцев в ответ на аналогичные меры, предпринятые британским премьер-министром Терезой Мэй. Накануне в течение длительного заседания в Брюсселе она знакомила представителей Евросоюза с предварительными выводами британского следствия:

«Я приветствую согласие Совета ЕС, они приняли заключение британского правительства о том, что за произошедшей на улицах Солсбери попыткой убийства с высокой вероятностью стоит Россия, и что другого, более правдоподобного, объяснения нет».

После этого в пятницу из Москвы в Брюссель для консультаций был отозван постоянный представитель Евросоюза. В российском руководстве выразили сожаление таким решением.

Москва категорически отвергает причастность к отравлению Скрипаля, называя действия Лондона грубой провокацией, не подкреплённой доказательствами.

А.Б.

