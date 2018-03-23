На некоторых улицах Баку будет частично или полностью ограничено движение транспорта

2018-03-23 16:57 | www.trend.az | 9

БАКУ /Trend/ - В Баку в связи с подготовкой к гонкам Формулы 1 на отдельных улицах будет частично или полностью ограничено движение транспорта, говорится в пятницу в сообщении Операционной компании Baku City Circuit.

Baku City Circuit доводит до сведения жителей города, что в связи с подготовкой к Гран-при Азербайджана Формулы 1, который пройдет в апреле, 23-25 марта на некоторых участках трека будут осуществляться работы по ремонту асфальтного покрытия.

Работы начнутся 23 марта в 6:00