Молодежное объединение азербайджанцев России отметил праздник Новруз

2018-03-23 17:03 | www.apa.az | 8

В Москве по инициативе председателя Азербайджанской молодежной организации России (АМОR) Лейлы Алиевой проведено празднование Новруз байрам.

Как сообщает московский корреспондент АПА, в мероприятии приняли участие обучающаяся в престижных вузах России азербайджанская молодежь, представители диаспорских организаций и другие.

Выступив на открытии мероприятия со вступительной речью, член правления AMOR Эмин Гаджиев поприветствовал молодежь от имени председателя организации Лейлы Алиевой и поздравил их с праздником Новруз. Он отметил, что уже более 10 лет именно по инициативе Лейлы Алиевой у него есть возможность отпраздновать Новруз со своими соотечественниками: «Несмотря на нахождение молодежи вне родины, она верна нашим национальным традициям, отмечает наш национальный праздник Новруз вместе».

Говоря о развитии азербайджано-российских отношений, Гаджиев отметил, что отношения между двумя странами на уровне молодежных организаций находятся на высоком уровне: «AMOR играет важную роль в интеграции азербайджанской молодежи в российское общество. Сегодня праздник Новруз отмечается как у нас на Родине в Азербайджане, так и за рубежом. Президент Азербайджана поздравил азербайджанцев мира с праздником Новруз. Президент России Владимир Путин также поздравил отмечающие этот праздник народы России с праздником. Все это свидетельствует о том, что праздник Новруз теперь получил международный статус. Одной из главных традиций Новруза является доброжелательное отношение людей друг к другу, оказание помощи своим близким и нуждающимся. Это было отмечено в поздравлениях и Владимира Путина, и Ильхама Алиева. Вся деятельность AMOR основана на этих идеях».

На мероприятии были продемонстрированы номера с участием являющихся атрибутами праздника Новруз Косы и Кечала. Мероприятие продолжилось концертной программой российского ансамбля «Карабах» и других молодых талантов.