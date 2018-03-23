С завтрашнего дня приступят к печати избирательных бюллетеней

2018-03-23 17:08 | www.oxu.az | 8

С 24 марта приступят к печати избирательных бюллетеней для президентских выборов в Азербайджане.

Как сообщает Oxu.Az со сссылкой на Report, бюллетени будут распечатаны в издательстве Милли Меджлиса.

В целом предусматривается подготовить 5 347 803 избирательных бюллетеня.

Согласно Календарному плану основных действий и мероприятий по подготовке и проведению президентских выборов в Азербайджане, распечатка бюллетеней должна быть завершена как минимум за 10 дней до дня голосования, то есть до 1 апреля.

Как минимум за 5 дней до голосования, то есть до 6 апреля, Центризбирком должен передать бюллетени в окружные избирательные комиссии.

Как минимум за 3 дня до голосования, то есть до 8 апреля, окружные избирательные комиссии должны раздать бюллетени в участковые избирательные комиссии.

Отметим, что президентские выборы в Азербайджане назначены на 11 апреля. В стране насчитывается 5 309 434 избирателя. Согласно Избирательному кодексу, количество избирательных бюллетеней должно на 3% превышать число избирателей.

А.Б.

