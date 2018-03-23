США выделят 200 млн долларов на военную помощь Украине

2018-03-23 17:21 | www.oxu.az | 8

Сенат Конгресса США вслед за Палатой представителей в ночь на 23 марта на заседании утвердил выделение $200 млн на военную помощь Украине, в том числе на поставку «оборонительных вооружений», кроме переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК).

Данное положение включено в законопроект о федеральном бюджете, принятом законодателями обеих палат большинством голосов, передает Oxu.Az со ссылкой на ТАСС.

«На реализацию «Инициативы по оказанию Украине помощи в сфере безопасности» выделены $200 млн, они будут доступны до 30 сентября 2018 года», - говорится в тексте.

Таким образом, Конгресс решил сократить сумму, обозначенную в принятом ранее законе о политике американского министерства обороны, который уже подписан президентом Дональдом Трампом.

В том документе, разработкой которого занимаются комитеты по делам вооруженных сил обеих палат Конгресса, указано, что для Пентагона на оказание помощи Украине должны быть доступны $350 млн.

Однако в рамках работы над расходными статьями федерального бюджета в целом авторы принятого в ночь на пятницу законопроекта решили урезать эту цифру до $200 млн. Законодатели также уточняют, что эти средства нельзя расходовать на закупки или поставки Украине ПЗРК. Это правило было заложено и в прежнем законе о бюджете Пентагона.

С учетом военной помощи общий объем средств для Украины может составить около $620 млн. Теперь этот документ поступит на подпись к президенту.

А.Б.

