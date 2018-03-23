Турция открыла воздушное пространство для Эрбиля

2018-03-23 17:40 | www.oxu.az | 8

Премьер-министр Турции Бинали Йылдырым объявил об открытии воздушного пространства страны для авиарейсов из аэропорта Эрбиль на севере Ирака.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Анадолу, закрыть воздушное пространство для Курдской региональной администрации Ирака (КРАИ) в начале октября рекомендовал Совет национальной безопасности Турции, заседание которого прошло под председательством президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана.

«После референдума (25 сентября 2017 года) было принято решение о закрытии воздушного пространства. С сегодняшнего дня это ограничение снято», - сообщил Йылдырым.

При этом он отметил, что речь идет лишь об одном из двух аэропортов КРАИ. «Преград для пассажирского и коммерческого авиасообщения между Эрбилем и Турцией, а также странами Европы нет. Однако решение относиться лишь к аэропорту Эрбиля, а не к авиасообщению с городом Сулеймание», - пояснил глава правительства.

А.Б.

