Доходы населения Азербайджана увеличились более чем на 10%

2018-03-23 17:36 | www.trend.az | 8

БАКУ /Trend/ - Номинальные доходы населения Азербайджана в январе-феврале 2018 года по сравнению с соответствующим периодом прошлого года увеличились на 10,2 процента и составили 7700,3 миллиона маната.

Номинальные доходы на душу населения в среднем составили 786,4 маната.

После осуществления всех обязательных и добровольных выплат в распоряжении населения остались средства в размере 7 069,6 миллиона манатов, что больше на 10,7 процента по сравнению с соответствующим показателем прошлого года.