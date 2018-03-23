Бинали Йылдырым: «Patriot не является альтернативой С-400»

2018-03-23 17:57 | www.apa.az | 8

«Турция-член НАТО. Границы НАТО начинаются с южных границ Турции. Мы относимся положительно к любому сотрудничеству, которое обеспечит безопасность южных границ Турции».

Как сообщает АПА со ссылкой на «Hürriyet», об этом сказал премьер-министр Турции Бинали Йылдырым, отвечая на вопрос о покупке противоракетных комплексов «Patriot» у США. Он сказал, что, несмотря на некоторые неверные шаги в Сирии, США по-прежнему являются союзниками Турции: «В связи с этим будет продолжено обсуждение вопроса по комплексу «Patriot» и другими системами обороны. Они не являются альтернативой С-400. Турция приняла решение по этому вопросу. Заполучив С-400, мы не откажемся от идеи приобретения «Patriot».

Отметим, пресс-секретарь МИД Турции говорил о переговорах с США по покупке систем «Patriot». На следующей неделе глава МИД Турции Умит Ялчын посетит Соединенные Штаты Америки. Также ожидается посещение Турции высокопоставленным чиновником Госдепартамента США.