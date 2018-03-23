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Во Франции в супермаркете террористы захватили заложников - ОБНОВЛЕНО

2018-03-23 17:51 | www.oxu.az | 7

Мужчина, утром в пятницу захвативший заложников в супермаркете в коммуне Треб на юге Франции, перед нападением убил автомобилиста и забрал его машину.

Об этом сообщает Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости.

«Он выстрелил в голову водителя машины Opel белого цвета. На этой машине он поехал к супермаркету, где убил двух человек и удерживал группу заложников» — сообщили в эфире телеканала.

Утром в пятницу вооруженный мужчина захватил заложников в супермаркете Super U в коммуне Треб департамента Од. Место происшествия оцеплено, там проходит полицейская операция. По информации местных СМИ, ссылающихся на прокуратуру, злоумышленник заявил о приверженности ИГИЛ.

Сообщалось, что мужчина, вероятно, является выходцем из Марокко и был ранее известен французским спецслужбам. Он требует освобождения главного фигуранта дела о терактах в Париже и Брюсселе Салаха Абдеслама.

15:53

По меньшей мере два человека погибли в результате захвата заложников в супермаркете французского города Треб.

Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на ТАСС, об этом в эфире телеканала BFM TV сообщил мэр города.

Еще два человека, по его словам, получили ранения. «Люди ранены, сквозь стекла супермаркета видно, что они лежат на полу магазина», - сообщили в местной жандармерии.

Министр внутренних дел Франции Жерар Колон заявил, что намерен в ближайшее время отправиться на место происшествия.

Заложникам, захваченным в пятницу в супермаркете Super U в коммуне Треб на юге Франции, удалось покинуть здание магазина.

«Клиенты вышли, внутри находится только захвативший заложников и один из офицеров жандармерии», - сообщили в эфире телеканала BFMTV.

15:25

На юге Франции, в супермаркете в городе Требе захвачены заложники.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на ВВС, ранее террорист открыл огонь по полицеским.

Инцидент произошел во время пробежки спецназовцев  в городе Каркасон. 

В результате обстрела ранен один из стражей порядка.

Сообщается, что ранение является несмертельным.
На место происшествия направлены элитные части полиции.

Отмечается, что террорист предположительно является членом террористической организации ИГИЛ.

А.Б.
 

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