Более 80% пассажиров в Азербайджане пользовалось автотранспортом

2018-03-23 18:03 | www.trend.az | 8

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане в январе-феврале 2018 года хозяйствующими субъектами, действующими в транспортном секторе, было перевезено 32,3 миллиона тонн грузов, по сравнению с соответствующим периодом 2017 года перевозки снизились на 0,1 процента.

4,3 процента грузов перевезено морским транспортом, 6,6 процента - железнодорожным транспортом, 0,1 процента - воздушным, 58,3 процента - автомобильным транспортом, 30,7 процента - транспортировано по трубопроводам.

В январе-феврале этого года транспортниками оказаны услуги 299,2 миллиона человек, что на 1,6 процента больше по сравнению с тем же периодом 2017 года.