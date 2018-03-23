Жириновский о присоединении Азербайджана к России

2018-03-23 18:09 | www.oxu.az | 8

Лидер ЛДПР объявил, что возглавит Россию, а в 2036 году уйдет из политики. Но до этого он присоединит к России Азербайджан и Таджикистан. Такое заявление содержится в опубликованной «прощальной речи» Владимира Жириновского, сообщает Oxu.Az «Российская газета».

Свою речь, появившуюся в Telegram-канале, политик посвятил журналистам, «жаждущим его ухода».

В.Жириновский объявил, что в будущем займет пост Верховного правителя России и уйдет из политики в 2036 году. С прощальной речью он собирается выступить перед 200-тысячной толпой, собравшейся на Красной площади.

«Жириновский, известный своими масштабными прогнозами, описал будущее России, в которой изменится не только институт власти, но и государственные границы. По мнению политика, в будущем к стране присоединятся Таджикистан и Азербайджан», - пишет издание.

«Наконец, у журналистов больше хороших поводов для статей и репортажей, чем плохих. И все новые поколения будут жить лучше и спокойнее, потому что у нас хорошая страна», - заявил Жириновский россиянам будущего, говоря о наступлении «эры демократии».