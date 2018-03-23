Переговоры по ЗРС с США не являются альтернативой российским С-400 - премьер Турции

2018-03-23 18:16 | www.trend.az | 8

БАКУ /Trend/ - Переговоры Анкары и Вашингтона по зенитным ракетным системам (ЗРС) Patriot не являются альтернативой ЗРС С-400, приобретенным у России .

Об этом сказал в пятницу премьер-министр Турции Бинали Йылдырым, комментируя заявление МИД Турции о том, что "Турция продолжает вести переговоры с США о закупке систем ПВО", сообщают турецкие СМИ.

"Несмотря на имеющиеся ошибки, которые США совершают в Сирии, они все еще наши союзники. [Переговоры по ЗРС Patriot] не являются альтернативой С-400", - сказал он.

Официальный представитель МИД Турции Хами Аксой в пятницу на пресс-конференции сообщил , что Анкара продолжает вести переговоры с США и европейским оборонным концерном EUROSAM о закупке систем ПВО. По его словам, Россия сделала Турции выгодное предложение по ЗРС С-400.