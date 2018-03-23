Türk Dünyası Kültür Başkenti Kastamonu’ya Muhteşem Açılış

2018-03-23 18:13 | www.trend.az | 1

Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı TÜRKSOY tarafından ilan edilen “2018 Türk Dünyası Kültür Başkenti Kastamonu” açılışı üst düzey katılım ve muhteşem konser ile gerçekleştirildi.

TÜRKSOY, Kastamonu Valiliği ve Kastamonu Belediyesi işbirliğinde Atatürk Spor Salonu’nda düzenlenen açılış törenine, Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı Binali Yıldırım, Başbakan Yardımcısı Recep Aktağ, Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, TÜRKSOY Genel Sekreteri Düsen Kaseinov, Kastamonu Valisi Yaşar Karadeniz, TBMM milletvekilleri, Ankara’da bulunan çok sayıda diplomatik misyon şefleri, üst düzey bürokratlar, kurum ve kuruluşların temsilcileri, basın mensupları ve Kastamonulular katıldı.

- Kültür Başkenti Açılışına Yoğun Katılım -

Türk halklarının ortak bayramı olan Nevruz’un kutlandığı 21 Mart’ta düzenlenen açılış törenine Nevruz bereketi yansıdı. TÜRKSOY’un gelenekleşen projelerinden Türk Dünyası Kültür Başkenti uygulamasında yoğun katılım sağlandı. Açılış programına Türk halklarını temsilen 18 farklı bölgeden 350'yi aşkın sanatçı katıldı

- Kaseinov: "Kastamonu Kültür Başkenti Olmayı Sonuna Kadar Hak ediyor"-

“2018 Türk Dünyası Kültür Başkenti Kastamonu Açılış Töreni”nde konuşan Genel Sekreter Düsen Kaseinov, Kastamonu’da yediden yetmişe, her düzeydeki insanların Kültür Başkenti unvanını benimsediğini ve kadim tarihe ve zengin kültüre sahip Kastamonu’nun Kültür Başkenti olmayı sonuna kadar hak ettiğini vurguladı.

Nevruzun bolluk ve bereket anlamına geldiğini ifade eden ve bugünün Türk halklarıyla komşu ve akraba milletlerin en büyük bayramı olduğunu dile getiren Kaseinov, "Sayın Başbakanımız himaye ve desteğinizle sizden aldığımız güçle kültürümüzü daha güçlü şekilde tanıtıyoruz. Kültür ve Turizm Bakanımızın ev sahipliğinde muhteşem bir etkinlik hazırladık. Bu sene de kültür başkenti açılışımızı Nevruz kutlamalarımızla yaptık. Geniş coğrafyamızdan yoğun katılımla Nevruz’un tüm renklerini sunduk." diye konuştu.

- Kaseinov'dan Mehmetçik'e Teşekkür -

Konuşmasında, Afrin’de operasyon yapan Mehmetçik'e de teşekkür eden Kaseinov, şunları dile getirdi:

"Afrin'de Türkiye'nin ve bölgemizin güvenliği için terörle mücadele eden ve canlarını ortaya koyan Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kahraman askerlerine teşekkür ediyorum. Terör örgütlerinin ortadan kaldırılmasıyla nevruz da gerçek değerlerine kavuşacaktır. Nevruz, bin yıllardır olduğu gibi bundan sonra da bu topraklarda sonsuza dek birlik içinde yaşayacak kardeş hakların birlik beraberliğinin sembolü olacak."