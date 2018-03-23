Президент Ильхам Алиев выделил средства на строительство Олимпийского спортивного комплекса в Бейлагане

2018-03-23 18:24 | www.trend.az | 8

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о дополнительных мерах в связи со строительством Олимпийского спортивного комплекса в Бейлаганском районе.

Согласно распоряжению, в целях подготовки проектно-сметной документации и строительства в Бейлаганском районе Олимпийского спортивного комплекса из госбюджета министерству спорта и молодежи будет выделено 16,6 миллиона манатов.

Кабинету министров поручено решить вопросы, вытекающие из распоряжения, министерству финансов - обеспечить финансирование в сумме, указанной в распоряжении.

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