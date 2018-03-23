Выделено 16,5 миллионов манатов для строительства Олимпийского спортивного комплекса в Бейлягане

2018-03-23 18:30 | www.apa.az | 8

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев подписал распоряжение «О дополнительных мерах по строительству Олимпийского спортивного комплекса в Бейляганском районе».

Как сообщает АПА, в целях подготовки проектно-сметных документов и завершения строительства Олимпийского спортивного комплекса в Бейляганском районе из суммы, указанной в подпункте 1.9.11 «Распределения средств, предусмотренных в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2018 год для государственных капиталовложений (инвестиционных расходов)», утвержденного распоряжением президента Азербайджанской Республики от 22 января 2018 года №3593, Министерству молодежи и спорта Азербайджанской Республики выделено 16,5 миллиона манатов.