Во Франции ликвидирован террорист, взявший людей в заложники

2018-03-23 18:40 | www.apa.az | 6

После того, как попытки провести переговоры ни к чему не привели спецподразделения предприняли штурм здания супермаркета.

Как сообщает АПА со ссылкой на tass.ru, глава МВД Франции Жерар Колон подтвердил ликвидацию террориста, захватившего в пятницу утром заложников в городе Треб.

«Захвативший заложников застреле» - написал Колон в своем Twitter.

Спецподразделения предприняли штурм здания супермаркета после того, как попытки провести переговоры не увенчались успехом.

Ранее о ликвидации захватившего заложников сообщил телеканал BFM TV.

По меньшей мере три человека погибли в результате захвата заложников в супермаркете города Треб на юге Франции. Об этом сообщает телеканал BFM TV со ссылкой на собственные источники.

«Как минимум три человека погибли, несколько ранены», - отмечает телеканал.

При этом агентству Reuters источник в МВД Франции заявил, что погибли по меньшей мере два человека.