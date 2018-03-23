Мусульманка пожаловалась на досмотр с раздеванием и обогатилась

2018-03-23 18:51 | www.oxu.az | 8

В Нью-Йорке мусульманка пожаловалась на полицейских за то, что они сняли с нее хиджаб и устроили досмотр.

Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на New York Daily News, власти города выплатят ей 85 тысяч долларов компенсации.

35-летняя Рабаб Муса (Rabab Musa) была задержана в сентябре 2017-го. По ее словам, сотрудники полиции сначала бросили ее в мужскую камеру, а затем устроили досмотр, в ходе которого она должна была раздеться. Она добавила, что полицейские без каких-либо объяснений заставляли ее «признаться в том, что она сделала». Спустя шесть часов девушку отпустили, не предъявив обвинения.

Источник New York Daily News отметил, что неясно, почему Мусу вообще задержали. Он добавил, что, скорее всего, ее перепутали с другим человеком. Адвокат девушки заявила, что ее клиентка чувствует себя униженной и выплата компенсации — «лишь малая мера правосудия».