Европарламент поддержал "Южный газовый коридор"

2018-03-23 19:00 | www.trend.az | 8

БАКУ /Trend/ - Предложение, выдвинутое партией "Зеленых" в Европейском парламенте выступить против энергетических проектов, включённых в список общего интереса Европейской комиссии, в том числе и проекта «Южный газовый коридор», предусматривающий транспортировку азербайджанского газа в Европу, было отклонено большинством членов Европарламента, сообщает EUROACTIV.

«Зеленые» выдвинули предложение принять резолюцию против этих проектов, утверждая, что большинство газовых проектов, перечисленных в списке проектов, представляющих общий интерес Еврокомиссии, несовместимы с обязательствами, взятыми в рамках Парижского соглашения.

Однако, как сообщает EUROACTIV, это предложение было отклонено подавляющим большинством голосов.

Депутат Европарламента от Латвии Кришьянис Кариньш осудил попытку «популистских зеленых и их последователей» заблокировать проекты, представляющие общий интерес для Европы. Он отметил, что попытка блокировать эти проекты безумие, так как это означало бы отказ от предложения Еврокомиссии инвестировать 873 миллиарда евро в ключевые проекты, многие из которых не основаны на ископаемом топливе.