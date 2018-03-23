Франция и Германия анонсировали решительные меры против России

2018-03-23 19:19 | www.apa.az | 8

ФРГ и Франция поддержат жесткие и скоординированные меры против России из-за отравления Сергея Скрипаля. По их мнению, атака стала «угрозой для всей европейской безопасности». Россия опровергает обвинения в причастности.

Как сообщает АПА со ссылкой на rbc.ru, президент Франции Эмманюэль Макрон на встрече с канцлером Германии заявил о готовности поддержать жесткие и скоординированные меры против России в связи с отравлением Сергея Скрипаля.



Свои заявления Эмманюэль Макрон сделал в Брюсселе, куда прибыл на встречу Евросовета. Президент Франции подчеркнул, что атака в Солсбери стала угрозой для всей европейской безопасности. «Это требует координированного и решительного ответа со стороны ЕС и его членов. Несколько стран, включая Германию и Францию, примут вскоре скоординированные решения», — заявил Макрон.



Меркель также присоединилась к обвинениям в адрес России. Она подчеркнула свою уверенность в том, что эти обвинения «имеют под собой прочное основание». Также канцлер Германии заявила, что намерена обсудить с Францией возможные меры противодействия России, после чего приступить к их реализации.



Позднее стало известно, что по итогам переговоров на саммите в Брюсселе европейскими лидерами было принято решение об отзыве на консультации посла ЕС в России. В то же время премьер-министр Нидерландов Марк Рутте подчеркнул, что это решение не входит в комплекс санкций и посол отзывается не на постоянный срок.