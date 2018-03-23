Латвия выдворит российских дипломатов

2018-03-23 19:45 | www.oxu.az | 8

Власти Латвии планируют выдворить из страны одного или нескольких сотрудников посольства России из-за ситуации с отравлением бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

Об этом заявил пресс-секретарь министерства иностранных дел Латвии Гинтс Егерманис, передает Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости.

«Латвия вместе с Великобританией и другими странами ЕС в настоящее время обсуждают, каковы могут быть ответные шаги на отравление Россией в Великобритании двойного агента Сергея Скрипаля. Латвия планирует выдворить одного или нескольких сотрудников посольства РФ», — сообщил Егерманис.