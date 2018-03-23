США обвинили иранских хакеров в краже государственных секретов

2018-03-23 20:39 | www.oxu.az | 8

США обвинили 10 граждан Ирана и одну организацию в масштабной краже интеллектуальной собственности и государственных секретов.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости, при этом американские власти утверждают, что хакеры действовали от имени правительственной военизированной организации Ирана — Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

Минфин США внес в список санкций девять иранцев и организацию "Институт Мабна", а также еще одного гражданина Ирана, который был обвинен в 2017 году во взломе серверов телеканала HBO.

«Поддерживаемые правительством (Ирана) хакеры украли секреты нашего правительства, секреты в области торговли, наши технологии, идеи для военных и информацию о наших конкурентных преимуществах», — заявил на пресс-конференции замдиректора ФБР Дэвид Боутич.