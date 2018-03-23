В Стамбуле задержали 14 человек по подозрению в связях с ИГ

2018-03-23 20:58 | www.trend.az | 8

БАКУ /Trend/ - Турецкие полицейские задержали в Стамбуле 14 человек, подозреваемых в причастности к террористической группировке "Исламское государство" (ИГ), сообщают турецкие СМИ.

Операция по задержанию предполагаемых злоумышленников проходила одновременно в девяти районах Стамбула. По словам источника, задержанные готовили нападение. В ходе операции управление полиции по борьбе с терроризмом также изъяло документы и цифровые материалы, связанные с ИГ.

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