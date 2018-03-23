Савченко освободили

2018-03-23 21:07 | www.oxu.az | 8

Шевченковский районный суд Киева освободил из-под стражи депутата Верховной Рады Украины Надежду Савченко.

Как передает Oxu.Az об этом сообщает УНИАН.

Таким образом, суд не одобрил ходатайство прокуратуры об избрании в качестве меры пресечения арест на два месяца.

Адвокаты парламентария заявили, что Савченко нельзя инкриминировать подготовку теракта в Киеве, поскольку самопровозглашенные Донецкая (ДНР) и Луганская (ЛНР) народные республики не признаны в стране террористическими организациями. Также юристы настаивали, что прокуратура не обладает доказательствами того, что Савченко планировала свержение власти, убийство руководителей государства и совершение террористических актов.