Огонь Новруза зажжён в Кастамону (ФОТО)

2018-03-23 21:16 | www.trend.az | 8

БАКУ /Trend/ - Празднования Новруза-2018, традиционно организованные ТЮРКСОЙ, начались с зажжения огня Новруза в Кастамону - Культурной столице тюркского мира.

В Кастамону - Культурной столице тюркского мира 2018 года – был зажжён огонь Навруза, возвестивший о начале главного весеннего праздника тюркских народов. Празднования Новруза традиционно организуются Международной организацией ТЮРКСОЙ в Турции и других странах.

В этом году празднования Навруза, организованные ТЮРКСОЙ совместно с губернаторством и мэрией Кастамону, собрали на городской Площади Республики толпы горожан и гостей города.