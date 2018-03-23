Судья арестовал Савченко – ОБНОВЛЕНО

2018-03-23 21:15 | www.oxu.az | 7

Шевченковский районный суд Киева арестовал на два месяца депутата Верховной Рады Украины Надежду Савченко.

Как передает Oxu.Az Об этом сообщает «Гордон».

Судья Евгений Сидоров объявил, что Савченко арестована до 20 мая. Суд не предусмотрел возможности выйти под залог.

Первоначально агентства УНИАН, ТАСС и издание «Страна.ua» сообщили, что суд постановил освободить Савченко.

«Судья пробубнел, что недостаточно улик. Теперь он говорит, что она арестована. По-моему, никто ничего не понимает», — пояснила журналистка Ольга Шарий.

21:07

Шевченковский районный суд Киева освободил из-под стражи депутата Верховной Рады Украины Надежду Савченко.

Как передает Oxu.Az об этом сообщает УНИАН.

Таким образом, суд не одобрил ходатайство прокуратуры об избрании в качестве меры пресечения арест на два месяца.

Адвокаты парламентария заявили, что Савченко нельзя инкриминировать подготовку теракта в Киеве, поскольку самопровозглашенные Донецкая (ДНР) и Луганская (ЛНР) народные республики не признаны в стране террористическими организациями.

Также юристы настаивали, что прокуратура не обладает доказательствами того, что Савченко планировала свержение власти, убийство руководителей государства и совершение террористических актов.