Макрон заявил о 16 пострадавших при серии нападений на юге Франции

2018-03-23 21:36 | www.trend.az | 10

Шестнадцать человек пострадали в результате череды нападений во французском департаменте Од в пятницу, заявил президент Франции Эммануэль Макрон, передает РИА Новости.

Глава государства отметил, что двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии. Еще три человека погибли.

Серия нападений произошла в департаменте Од на юге Франции в пятницу. Проживавший в Каркасоне 26-летний выходец из Марокко по имени Редуан Лакдим (Redouane Lakdim) напал на автомобилиста, ранив его и убив его пассажира, отобрал его машину и напал на возвращавшуюся с пробежки группу безоружных спецназовцев.