Шакира обратилась в полицию

2018-03-23 21:46 | www.oxu.az | 9

Колумбийская певица Шакира обратилась с жалобой в каталонскую полицию Mossos d"Esquadra на навязчивого папарацци.

Как передает Oxu.Az об этом сообщает газета La Vanguardia.

Она утверждает, что этот человек преследует ее на протяжении последних двух лет.

В частности, следит за певицей, когда она выходит из дома, расположенного в пригороде Барселоны, и даже копается в ее мусоре.

При этом в последние месяцы его повышенное внимание усилилось.

Шакира также жалуется, что преследованию подвергается не только она сама, но и ее дети – папарацци "провожает" их до школы.

Адвокат обратился с требованием выдать постановление о запрете на приближение. В пятницу фотограф должен явиться в суд и дать объяснения.