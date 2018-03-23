Макрон назвал захват заложников терактом

2018-03-23 21:59 | www.oxu.az | 8

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что произошедшее на юге страны, где были захвачены заложники, является террористической атакой исламистов, передает Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости.

«Наша страна подверглась исламистской террористической атаке», — сказал Макрон, выступая с заявлением в министерстве внутренних дел.

Серия нападений произошла в департаменте Од на юге Франции в пятницу. Проживавший в Каркасоне 26-летний выходец из Марокко по имени Редуан Лакдим (Redouane Lakdim) напал на автомобилиста, ранив его и убив его пассажира, отобрал его машину и напал на возвращавшуюся с пробежки группу безоружных спецназовцев.

Затем он приехал к супермаркету Super U в соседней коммуне Треб и захватил там заложников. В результате штурма Лакдим был ликвидирован. Общее число жертв нападения составило три человека. Ответственность за серию нападений на юге Франции на себя взяла ИГ.