Трамп подписал бюджет США

2018-03-23 22:06 | www.trend.az | 8

Президент США Дональд Трамп объявил, что подписал бюджет на 2018 год объемом в 1,3 триллиона долларов, на который ранее грозил наложить вето, передает РИА Новости.

Выступая в пятницу перед журналистами Трамп заявил, что "подписал" бюджет, однако отметил недостатки этого документа и сообщил, что больше "никогда не подпишет" бюджет подобный этому.

Ранее в пятницу Трамп пригрозил наложить вето на принятый конгрессом бюджет из-за разногласий с демократами по нелегальным мигрантам. DACA — программа защиты от депортации мигрантов, нелегально привезенных в США в детском возрасте. Трамп традиционно считался противником программы, однако в последнее время заявляет, что именно оппозиция в лице демократов "бросила" нелегальных мигрантов. Это он повторил и на конференции в пятницу.

Бюджет объемом в 1,3 триллиона долларов предусматривает рост расходов на оборону на 80 миллиардов — это крупнейшее повышение военных расходов за полтора десятилетия. Всего оборонные расходы составят 700 миллиардов долларов.