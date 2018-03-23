Трамп: США имеют самые мощные ядерные силы в мире

2018-03-23 22:46 | www.oxu.az | 9

Президент США Дональд Трамп заявил, что у США самые мощные ядерные силы в мире, но выразил надежду, что они никогда ими не воспользуются, передает Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости.

«Мы предоставляем 654,6 миллиарда долларов на оборону. Никто не будет говорить, что наши военные будут забыты, о чем они говорили долгое время. Мы тратим много денег на ядерные системы для обновления и в некоторых случая создания абсолютно новых, к примеру, атомные подводные лодки. Так что у нас будут наиболее сильные ядерные силы на земле, которые будут в абсолютно идеальной форме, и надеемся, нам никогда не придется ими воспользоваться», — сказал Трамп.

Трамп подписал в пятницу бюджет США на 2018 год.

Бюджет объемом в 1,3 триллиона долларов предусматривает рост расходов на оборону на 80 миллиардов — это крупнейшее повышение военных расходов за полтора десятилетия. Всего оборонные расходы составят 700 миллиардов долларов.