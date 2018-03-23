Бразилия разгромила Россию в Москве

2018-03-23 23:18 | www.oxu.az | 7

Сборная Бразилии разгромила Россию в товарищеском матче.

Как передает Oxu.Az, встреча прошла 23 марта на стадионе «Лужники» в Москве и завершилась со счетом 0:3.

Все голы россияне пропустили во втором тайме. На 53-й минуте защитник Жоао Миранда забил первый мяч, спустя девять минут полузащитник Филиппе Коутиньо удвоил преимущество бразильцев, а окончательный счет установил хавбек Паулиньо.

Сборная России продолжает готовиться к домашнему чемпионату мира. 27 марта подопечные Станислава Черчесова сыграют с Францией, также они проведут встречи с Австрией (30 мая) и Турцией (5 июня).