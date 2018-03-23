Гурбанов: Будет нужно, мы вернем в сборную Рашада Садыхова

2018-03-23 23:25 | www.oxu.az | 8

Не хотели проигрывать. Но, чем раньше увидим поражение, тем лучше. В целом, я доволен игрой. Соперник хорошо оборонялся. Но у нас были моменты. Нас ждут сложные матчи. Надо быть готовыми к таким матчам. Соперники отдадут предпочтение контратакам.

Как передает Oxu.Az, об этом сказал главный тренер сборной Азербайджана по футболу Гурбан Гурбанов на пресс-конференции после товарищеского матча с командой Беларуси который закончился со счетом 0:1 в пользу гостей.

«Рашад пока играет. Будет неправильно, если скажу, что я ищу замену. Если понадобится, мы вернем в сборную Рашада Садыхова. Бывают травмы и штрафы. Может возникнуть необходимость в этом»,- отметиль Г.Гурбанов.