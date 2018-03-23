В Исмаиллинском районе обнаружены боеприпасы

2018-03-23 23:38 | www.apa.az | 9

В Исмаиллинском районе обнаружены боеприпасы

Как сообщили АПА в Национальном Агентстве по разминированию территории Азербайджана (АНАМА), на территории райцентра были обнаружены две ручные гранаты F-1, а также два запала UZRQM.

Они были перевезены для обезвреживания на центральную территорию агентства по уничтожению опасных предметов и устройств. Вокруг боеприпасов проведен подземный осмотр площадью 50 кв.м, других опасных предметов и устройств обнаружено не было.