Задержана возможная сообщница террориста, совершившего атаки на юге Франции

2018-03-23 23:41 | www.trend.az | 9

Возможная сообщница террориста, совершившего в пятницу атаки на юге Франции, задержана. Об этом сообщил прокурор Парижа Франсуа Моленс, передает ТАСС.

"Она сейчас под арестом", - сказал он, отказавшись назвать имя и подробности задержания.

Моленс подтвердил, что серию атак совершил 26-летний житель Каркасона марокканского происхождения. "В 10:30 утра он совершил захват автомашины в Каркасоне, ранив ее водителя и убив пассажира. Затем он появился в расположении казармы спецназа, где поджидал солдат, по которым затем открыл огонь", - сообщил прокурор. По его словам, один из спецназовцев был ранен.