Эрдоган выразил соболезнования президенту Франции

2018-03-24 00:50 | www.trend.az | 7

БАКУ /Trend/ - В пятницу вечером состоялся телефонный разговор между президентами Турции и Франции Реджепом Тайипом Эрдоганом и Эммануэлем Макроном, сообщают турецкие СМИ.

Президент турции выразил соболезнования французскому коллеге в связи с серией нападений в результате которых погибло три человек и пострадали 16.

Кроме этого, лидеры двух стран обсудили двустронние отношения и ряд региональных вопросов.

Отметим, что в пятницу произошла серия нападений в департаменте Од на юге Франции. Проживавший в Каркасоне 26-летний выходец из Марокко по имени Редуан Лакдим (Redouane Lakdim) напал на автомобилиста, ранив его и убив его пассажира, отобрал его машину и напал на возвращавшуюся с пробежки группу безоружных спецназовцев.